Бабаев высказался о лидерстве московского «Динамо» в турнирной таблице КХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о лидерстве московского «Динамо» в турнирной таблице КХЛ и первом месте «Лады» в Восточной конференции.

«То, что «Лада» лидирует на Востоке, конечно, удивляет. А то, что «Динамо» первое в лиге — нет. Знаю, что там Сопин собрал хороший состав, Кудашов работать умеет, знает, как это делать. Это добротная, приличная организация. И если Кудашов сможет немного перестроится, добавить больше игрового стиля, то, думаю, «Динамо» будет одним из претендентов на Кубок. Они работают сообща, поддерживают друг друга, там Крикунов им хорошо помогает. Очень хорошо к нему отношусь, он такая личность очень полезная для клуба. Он советник, помогает молодежи. Что касается Тольятти, то я понимал, что у них хороший тренерский штаб, у Браташа с Десятковым сложился хороший тандем. Считаю, что большая заслуга Фисенко, что внутри есть коллектив. А мы знаем, что в командах, где нет больших имен все решает коллектив. Поэтому Фис со своей задачей справляется. Есть Шумаков, другие опытные ребята, СКА поделился игроками. Плюс фактор Рафика Якубова, имеющего большой опыт комплектования топ-команд. Но делать выводы, когда только ноябрь — бессмысленно. Пока это ничего. Обе команды могут как попасть, так и не попасть в плей-офф. Для меня самое важное — это первый раунд, вот после этого можно уже оценивать. Если «Лада» просто попадет в восьмерку — это уже хороший результат. То, что они первые на Востоке, да, это, конечно, сенсация. А «Динамо» должно как минимум попадать в финал конференции», — приводит слова Бабаева Metaratings.ru.

«Динамо» лидирует в Западной конференции, набрав 37 очков в 25 играх. «Лада» занимает первую строчку в Восточной конференции (35 очков в 27 матчах).