Бабаев заявил, что у Жафярова изначально была договоренность с «Ак Барсом» о понижении зарплаты

Сегодня, 18:00
Шуми Бабаев, агент форварда Дамира Жафярова, высказался по поводу того, что хоккеист подписал контракт на новых условиях с «Ак Барсом».
«Когда мы переходили из СКА в «Ак Барс», то у нас изначально была договоренность с руководством казанского клуба о том, Дамир пойдет на понижение окладной части. Так, собственно, и произошло, потому что Жафяров очень хотел играть в «Ак Барсе», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.
1 июня стало известно, что хоккеист перешел в казанский клуб в результате обмена со СКА. 23 августа сообщалось, что «Ак Барс» переподписал контракт с Жафяровым на новых условиях. Его зарплата понизилась с 80 миллионов рублей до 60 миллионов.
В минувшем сезоне 29-летний хоккеист провел за СКА 63 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф на его счету 9 (1+8) очков в 12 играх.
В сезоне-2023/24 казанская команда вышла в финал Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА в серии до четырех побед (3-4).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -