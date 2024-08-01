Бахмутов полагает, что Гусев снова станет лучшим бомбардиром КХЛ

Трехкратный чемпион России Игорь Бахмутов поделился мнением о перспективах нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева в новом сезоне КХЛ.

«Никита Гусев — игрок уже сложившийся. И внешние факторы на него вряд ли подействуют. То, что он будет забивать и отдавать — вопросов нет, свои очки наберет. Вполне возможно, опять станет лучшим бомбардиром чемпионата. Вопрос в том, что при таких прекрасных показателях «Динамо» во главе с Гусевым не добивается результатов в плей-офф», — цитирует Бахмутова Metaratings.ru.

1 августа стало известно, что Гусев подписал новый контракт с «Динамо», который носит односторонний характер и рассчитан на один год.

Гусев выступает за «Динамо» с 2023 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром и ассистентом в лиге.