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Сегодня, 15:23

Бахмутов считает, что Радулов уже староват для «Динамо»

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Российский тренер Игорь Бахмутов прокомментировал возможное подписание московским «Динамо» Александра Радулова.

«Честно говоря, у меня есть сомнения. Не выдохся ли он? Мне кажется, у Радулова уже не та энергия. В лучшие годы, конечно, это игрочище! Думаю, Радулов уже староват для «Динамо» и запал не тот», — сказал Бахмутов Legalbet .

В прошедшем сезоне 37-летний нападающий выступал за «АК Барс». Он провел 62 матча в КХЛ, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач.

Источник: Legalbet
Александр Радулов
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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