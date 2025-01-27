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Сегодня, 15:15

Бахмутов считает, что СКА нужно уделять больше внимания игре в защите

Сергей Ярошенко
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Тренер и хоккейный функционер Игорь Бахмутов высказался об игре СКА в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Состав у СКА чемпионский, но странно наблюдать такую картину. Пока они не показывают игру, которую от них все ждут. Им надо серьезно уделить внимание обороне. Это касается не только вратарей, а и защитников, и нападающих. У них оборона должна начинаться с потери шайбы. Это должен быть их общий тренд — увлекаться не атакой, а обороной. Забивать у них есть кому. Если выстроят железобетонную оборону всех звеньев и линий, начиная с зоны соперника, тогда они могут претендовать на что-то серьезное. А пока будут находиться в середине таблицы», — цитирует Бахмутова Legalbet.ru.

СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 59 очками в 48 играх.

Источник: Legalbet.ru
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