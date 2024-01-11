Бахмутов высказался о возвращении Ковальчука и Хабибулина в КХЛ

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов заявил, что приглашение ветеранов — маркетинговый ход для клубов КХЛ.

«Это все привлечение внимания болельщиков, хоккейной публики. Приглашение ветеранов — маркетинговый ход для клубов КХЛ. Я не думаю, что с точки зрения результата Ковальчук или Хабибулин что-то покажут. Как ни крути, но природу не обмануть, их лучшие годы позади. Честно, я против такого возвращения. Если уже закончил, то надо готовить себя к новой жизни. Мне кажется, должно быть так. Жизнь после хоккея сложна, а хоккеист как маленький ребенок. Не у всех получается сразу стать тренером. Новому этапу в жизни надо учиться. Это касается и тренерской деятельности, и администрирования в спорте. Есть много направлений, где стоит развиваться», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» 6 декабря 2023 года. 40-летний хоккеист является воспитанником красно-белых. Он выступал за команду с 1999 по 2001 год.

27 декабря «Торпедо» подписало контракт с 50-летним Хабибулиным. Соглашение рассчитано до конца апреля 2024 года. В «Торпедо» сообщили, что Хабибулин может дебютировать в КХЛ ближе к концу регулярки.