Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:13

Баландин гордится тем, что в свое время оставил Дадонова и Войнова в Челябинске

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин вспомнил историю из сезона 2005/06.

«В свое время я оставил Евгения Дадонова в Челябинске, и его мама мне до сих пор благодарна. В выпускной год в школе его и Вячеслава Войнова хотели увезти в Череповец. Игрокам уже купили билеты на самолет, об этом мне сообщил их тренер Борис Самусик. Как директор «Трактора» я никакого отношения к школе не имел, но решил помочь. Я приехал к Дадонову домой, мама воспитывала Женю одна. Говорю: «Зачем вам уезжать? Здесь он капитан, лидер команды, будущая звезда. В Череповце ему нечего делать в плане перспективы». Мама призналась, что у них большие финансовые проблемы. Я обратился к Борису Видгофу, и клуб выделил для Дадонова хорошую по тем временам стипендию в 12 тысяч рублей», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Он также отметил, что Войнов был из небогатой семьи.

«У него, отец воспитывал сына один, работал в железнодорожном депо. Он попросил, чтобы Славу взяли в основной состав «Трактора» на следующий год. Мы обратились к главному тренеру команды Геннадию Цыгурову, и он дал согласие. А мне пришлось из своих денег вернуть «Северстали» деньги за самолет. Горжусь тем, что в свое время оставил Дадонова и Войнова в Челябинске. Если бы они уехали в Череповец, неизвестно, как бы их карьеры сложились», — добавил Баландин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-direktor-traktora-gorzhus-tem-chto-v-svoe-vremya-ostavil-dadonova-i-vojnova-v-chelyabinske/
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
0
Читайте также
Америка трижды ломала ей жизнь. Уникальная история фигуристки и актрисы Аникановой
Известная фигуристка объявила о разводе. Она осталась одна с ребенком
В МИД РФ заявили о решении Германии выслать российских дипломатов
«РВ» показала бегущую от российского танка украинскую пехоту
23 апреля — Красная горка (Антипасха): что это за праздник и как его отмечать
Жителей 17 многоэтажек в Белгороде эвакуируют из-за взрывоопасного предмета
Популярное видео
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баландин заявил, Гатиятуляна надо было отправлять в отставку