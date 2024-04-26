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Сегодня, 22:33

Экс-директор «Трактора»: «Для победы в Кубке Гагарина нужен серьезный тренер уровня Быкова»

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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин ответил на вопрос, может ли челябинский клуб выиграть Кубок Гагарина.

Что не хватает «Трактору», чтобы выиграть свой первый Кубок в истории?

— Веры в то, что его можно выиграть. Во-первых, нужны большие деньги. Во-вторых, необходимо целенаправленно к этому идти и не размениваться на мелочи. Естественно, нужен серьезный тренер уровня Вячеслава Быкова. Сейчас он стал много давать интервью, и, думаю, это неспроста. Наверное, он хочет вернуться и снова поработать в КХЛ. Под такого тренера в команду пойдут игроки. Конечно, Челябинск заслужил Кубок Гагарина. И болельщики очень хотят, чтобы команда его выиграла. Руководству тоже нужно очень сильно захотеть Кубок, — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» в серии со счетом 0-4. Ранее в плей-офф клуб из Челябинска победил «Салават Юлаев» (4-2) и московское «Динамо» (4-0).

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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