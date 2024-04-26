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Сегодня, 22:21

Баландин: «Хотел, чтобы победил «Металлург», но до конца не верил, что получится»

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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин подвел итоги финала Кубка Гагарина-2024.

Обладателем трофея стал магнитогорский «Металлург», обыгравший «Локомотив» в серии со счетом 4-0.

«Я хотел бы, чтобы победила «Магнитка», но до конца не верил, что получится обыграть такой Ярославль. «Локомотив» оказался слабее, чем я думал. По игре соперники были равные, в последних двух матчах Ярославль даже двигался быстрее, но «Магнитка», как хитрый лис, ждала своего момента и, когда соперник просаживался, забивала голы. Видно, что все ребята с характером и что они были готовы брать Кубок. И я уже говорил, что мне симпатична манера игры команд Андрея Разина. Хочется поздравить «Магнитку» — молодцы, в третий раз взяли Кубок Гагарина. В клубе работают ребята, с которыми я играл раньше, — Сергей Гомоляко, Валера Никулин», цитирует Баландина «РБ Спорт».

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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