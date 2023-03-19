0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:36

Баландин: «Уровень хоккея в КХЛ стал очень низким, нет индивидуального мастерства»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал, что думает об уровне КХЛ в этом сезоне.

«Откровенно говоря, уровень хоккея в КХЛ стал очень низким. Настолько, что нет индивидуального мастерства. Поэтому команды, которые находились на грани попадания в плей-офф, на равных играли с лидерами. Из-за океана наши игроки не хотят возвращаться. Посмотрите, как Виталий Кравцов упирается, хотя у него в НХЛ ничего не получается. Также хорошие иностранцы уехали и не хотят играть в КХЛ. Но надо заниматься своими игроками, всегда есть талантливые ребята», — приводит «РБ Спорт» слова Баландина.

Также он оценил игру «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

«То, что Ларионов дает результат, — это нормально. Ларионов — олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, чемпион СССР. Как у него может что-то не получиться в хоккее? Понимаю, что у него не получилось в бизнесе и виноделии. Но он человек хоккея, знает все, выиграл все. Ларионов — молодец, в первый год и дал результат со скудным бюджетом. Но, думаю, его команда не пройдет СКА», — добавил специалист.

«Торпедо» уступил СКА в двух первых матчах второго раунда Кубка Гагарина. СКА ведет в серии со счетом 2-0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-direktor-traktora-uroven-hokkeya-v-khl-stal-ochen-nizkim-net-individual-nogo-masterstva/
Хоккей
КХЛ
0
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Ветеран «Динамо» Петухов: «Авторитет генерального менеджера в клубе должен быть гораздо выше, чем у Сопина»
Ветеран «Динамо» Петухов оценил сезон команды на «тройку с минусом»
Кубок Гагарина: «Авангард» — «Металлург», ЦСКА — «Локомотив»
Вратарь «Адмирала» Серебряков — о серии с «Ак Барсом»: «Для меня это такие же игры, как в регулярке»
Экс-директор «Трактора»: «Все повторяют, что Челябинск — хоккейный город, а где команды в плей-офф?»
Берлев: «Считаю, мы не хуже «Ак Барса» — даже лучше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран «Динамо» Петухов: «Авторитет генерального менеджера в клубе должен быть гораздо выше, чем у Сопина»