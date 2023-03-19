Баландин: «Уровень хоккея в КХЛ стал очень низким, нет индивидуального мастерства»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал, что думает об уровне КХЛ в этом сезоне.

«Откровенно говоря, уровень хоккея в КХЛ стал очень низким. Настолько, что нет индивидуального мастерства. Поэтому команды, которые находились на грани попадания в плей-офф, на равных играли с лидерами. Из-за океана наши игроки не хотят возвращаться. Посмотрите, как Виталий Кравцов упирается, хотя у него в НХЛ ничего не получается. Также хорошие иностранцы уехали и не хотят играть в КХЛ. Но надо заниматься своими игроками, всегда есть талантливые ребята», — приводит «РБ Спорт» слова Баландина.

Также он оценил игру «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

«То, что Ларионов дает результат, — это нормально. Ларионов — олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, чемпион СССР. Как у него может что-то не получиться в хоккее? Понимаю, что у него не получилось в бизнесе и виноделии. Но он человек хоккея, знает все, выиграл все. Ларионов — молодец, в первый год и дал результат со скудным бюджетом. Но, думаю, его команда не пройдет СКА», — добавил специалист.

«Торпедо» уступил СКА в двух первых матчах второго раунда Кубка Гагарина. СКА ведет в серии со счетом 2-0.