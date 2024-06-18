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Сегодня, 13:49

Баландин: «Ак Барс» растерял свои позиции и скатывается до середнячка»

Алина Савинова
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением о переменах в «Ак Барсе».

«Вадим Шипачев не показал тот хоккей, который от него ждали. Он мог сыграть гораздо лучше. У него провал начался, когда в «Ак Барсе» был еще Олег Знарок. Лидеры команды не отрабатывали свои деньги. Думаю, сейчас в Казани ищут варианты создания команды-середнячка, чтобы не выпасть из обоймы топов. В то же время там не могут вернуться на уровень суперклубов. За последние годы «Ак Барс» растерял свои позиции, которые были заработаны, и скатывается до середнячка», — приводит «РБ Спорт» слова Баландина.

В минувшем сезоне КХЛ «Ак Барс» занял четвертое место на «Востоке» и в первом раунде плей-офф КХЛ уступил «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии. В межсезонье казанскую команду возглавил бывший тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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