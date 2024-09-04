Экс-нападающий «Сан-Хосе» Барабанов о последнем сезоне: «Хоккей простой ставили, бей-беги»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов в интервью «СЭ» прокомментировал игровой стиль «Сан-Хосе» в последнем сезоне.

— Почему не остался в Северной Америке? Были ведь предложения.

— Для меня важно играть на ведущих ролях, иначе я не получаю удовольствия от хоккея. Всегда борюсь за команду, конечно. В Америке предлагали четвертое звено, но я понимаю, что для такого я не очень годен: там большие ребята бегают, толкаются.

— Почему так сильно просела результативность на третий сезон в «Сан-Хосе»?

— В первую очередь это травмы. Хоккей простой ставили. Бей-беги, грубо говоря. Ты вообще не понимаешь ничего, в тебе игрока просто убивают. Бегаешь туда-сюда.

К тому же я травму получил в седьмой игре сезона: шайба попала в палец — перелом. Вышел, начал очки набирать — заболел на неделю. Тяжело очень проводить так сезон. Тем более в Северной Америке возвращаться после травм трудно: кто-то твое место наверняка уже занял. Это нормально, конкуренция.

Барабанов выступал за «Сан-Хосе» с 2021 года по 2024-й. В прошлом сезоне 30-летний форвард набрал 13 (4+9) очков в 46 матчах за «Шаркс».