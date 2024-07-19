Барабанов перейдет в «Ак Барс»

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Барабанов продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе», с которым договорился о подписании двухлетнего контракта.

Последние четыре сезона 30-летний форвард провел в Северной Америке, где выступал в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Торонто».

Барабанов является воспитанником СКА. За петербургский клуб форвард выступал в КХЛ с 2014 по 2020 год и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне Барабанов провел 46 матчей за «Сан-Хосе», в которых набрал 13 (4+9) очков.