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Сегодня, 09:14

Барабанов перейдет в «Ак Барс»

Михаил Зислис
Обозреватель
Александр Барабанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Барабанов продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе», с которым договорился о подписании двухлетнего контракта.

Последние четыре сезона 30-летний форвард провел в Северной Америке, где выступал в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Торонто».

Барабанов является воспитанником СКА. За петербургский клуб форвард выступал в КХЛ с 2014 по 2020 год и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне Барабанов провел 46 матчей за «Сан-Хосе», в которых набрал 13 (4+9) очков.

Вадим Шипачев, Александр Радулов, Алексей Кручинин. КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024

Александр Барабанов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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