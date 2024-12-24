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Сегодня, 02:47

Барабанов — о 6:5 с «Динамо»: «Безумная игра. Думаю, болельщикам понравилось»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ак Барса» Александр Барабанов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (6:5).

— Получилась безумная игра, думаю, болельщикам она понравилась, — приводит слова Барабанова официальный сайт клуба. — Здорово, что мы проявили характер и победили.

— Хоккеисты тоже получают удовольствие от такого хоккея?

— Да, приятнее забивать голы, чем играть со счетом 1:0, 2:1. Но в плей-офф хоккей будет совершенно иным.

— Дважды «Ак Барс» уступал с разницей в две шайбы, сложилось впечатление, что у «Динамо» залетали все броски в створ.

— Это хоккей, здесь всякое случается. Здорово, что мы не опустили руки в такой ситуации, продолжали гнуть свою линию.

«Ак Барс» с 48 очками после 35 игр идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции. У «Динамо» — 49 баллов в 38 матчах и четвертая позиция на «Западе».

Источник: Сайт Ак Барса
Александр Барабанов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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