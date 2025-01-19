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Сегодня, 04:47

Барадаков: «Я многому научился у Деанджело»

Даниил Аршавский
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Нападающий СКА Захар Бардаков поделился мыслями об уходе американского защитника Тони Деанджело из петербургского клуба.

«Я многому у него научился. Понял, где мне надо доработать. Положительные только моменты от него. Спасибо, что он был с нами. Хороший защитник», — цитирует Бардакова «ВсеПроСпорт».

29-летний американец выступал за СКА с 23 сентября 2024 года до 14 января 2025 года, он покинул петербургский клуб по семейным обстоятельствам. В составе армейцев защитник провел 34 матча и набрал 32 (6+26) очка.

Ранее Деанджело выступал за клубы НХЛ «Аризона», «Рейнджерс», «Каролина» и «Филадельфия».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Тони Деанджело
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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