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Сегодня, 09:25

Барбер рассказал, давила ли на него безголевая серия в «Ак Барсе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Райли Барбер прокомментировал прерванную безголевую серию в матчах за казанский клуб.

29-летний американец 7 января отличился в игре против «Автомобилиста» (2:1). До этого он не забивал в 8 матчах подряд.

— Не мог забить 8 матчей, сейчас третья шайба за новый клуб. Насколько давила безголевая серия?

— Нет, давления не было, я опытный парень, поэтому знаю — когда не идёт, надо делать простые вещи и играть в первую очередь на команду, — цитирует Барбера Metaratings.

Источник: Metaratings
Райли Барбер
КХЛ
ХК Ак Барс
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