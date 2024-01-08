Барбер рассказал, давила ли на него безголевая серия в «Ак Барсе»

Сегодня, 09:25
Нападающий «Ак Барса» Райли Барбер прокомментировал прерванную безголевую серию в матчах за казанский клуб.
29-летний американец 7 января отличился в игре против «Автомобилиста» (2:1). До этого он не забивал в 8 матчах подряд.
— Не мог забить 8 матчей, сейчас третья шайба за новый клуб. Насколько давила безголевая серия?
— Нет, давления не было, я опытный парень, поэтому знаю — когда не идёт, надо делать простые вещи и играть в первую очередь на команду, — цитирует Барбера Metaratings.