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Сегодня, 11:38

Барбер рассказал о совете, который ему дал Овечкин

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новичок «Барыса» Райли Барбер поделился воспоминаниями об игре с Александром Овечкиным за «Вашингтон».

«Есть ли у Евгения Малкина шанс выиграть еще один Кубок Стэнли? Да, абсолютно точно. Когда у тебя в составе Кросби и Малкин, вне зависимости от их возраста, у тебя всегда есть шанс выиграть Кубок Стэнли. История про Овечкина? Он невероятный парень, большое ему уважение. Уникальный игрок за всю историю хоккея. Он всегда максимально дружелюбен и готов всячески помочь молодым парням. Помню его совет, что надо бросать по воротам в любой ситуации: «просто бросай, не думая». Пользуюсь им до сих пор», — приводит слова Барбера «РБ Спорт».

Барбер был задрафтован «Вашингтоном» в 2012 году. В общей сложности он провел 16 матчей в НХЛ. В минувшем сезоне Барбер провел 69 матчей за фарм-клуб «Далласа», набрав 64 (32+32) очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/novichok-bary-sa-barber-rasskazal-o-sovete-kotory-j-dal-emu-ovechkin/
Александр Овечкин
Райли Барбер
Хоккей
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