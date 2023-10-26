Барберио считает хоккей спортом номер один в России

Защитник «Северстали» Марк Барберио признался, что считает хоккей в России спортом номер один.

«В чем особенность российского хоккея? Я скажу, что это большая хоккейная страна. И, конечно, здесь хоккей, на мой взгляд, как и в Канаде, является своего рода религией. Думаю, что здесь хоккей — это спорт номер один, и интерес к нему максимальный. А когда у тебя есть вот эта страсть, то и появляются такие великие игроки, как Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский», — приводит слова Барберио Metaratings.ru.

«Северсталь» занимает девятую строчку в Западной конфернции, набрав 20 очков в 20 матчах.