Барулин: «Колосов понимает, что в ближайшее время у него не будет перспектив в «Филадельфии»

Вратарь «Буроса» Константин Барулин прокомментировал возможное возвращение голкипера Алексея Колосова из «Филадельфии» в минское «Динамо».

«Колосов понимает, что в ближайшие год-два у него перспектив в «Филадельфии» не будет. Во-первых, Федотова подписали, во-вторых, там есть сильный вратарь Харт. Наверное, он не рассчитывал, что Федотова сразу подпишут, дадут два года контракта. Кто-то готов ждать свой шанс, а он понимает, что в минском «Динамо» у него будет игровая практика. Думаю, ему хочется больше играть, чем ждать шанс в фарм-клубе», — цитирует Барулина Legalbet.

«Филадельфия» выбрала Колосова на драфте НХЛ в 2021 году в третьем раунде под общим 78-м номером. В июле 2023-го голкипер подписал контракт новичка с «Флайерз» на три сезона.