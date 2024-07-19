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Сегодня, 09:29

Барулин: «Колосов понимает, что в ближайшее время у него не будет перспектив в «Филадельфии»

Алина Савинова
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Вратарь «Буроса» Константин Барулин прокомментировал возможное возвращение голкипера Алексея Колосова из «Филадельфии» в минское «Динамо».

«Колосов понимает, что в ближайшие год-два у него перспектив в «Филадельфии» не будет. Во-первых, Федотова подписали, во-вторых, там есть сильный вратарь Харт. Наверное, он не рассчитывал, что Федотова сразу подпишут, дадут два года контракта. Кто-то готов ждать свой шанс, а он понимает, что в минском «Динамо» у него будет игровая практика. Думаю, ему хочется больше играть, чем ждать шанс в фарм-клубе», — цитирует Барулина Legalbet.

«Филадельфия» выбрала Колосова на драфте НХЛ в 2021 году в третьем раунде под общим 78-м номером. В июле 2023-го голкипер подписал контракт новичка с «Флайерз» на три сезона.

Источник: Legalbet
Константин Барулин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Филадельфия Флайерз
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