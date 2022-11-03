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КХЛ

Сегодня, 18:44

Хет-трик Елисеева принес «Адмиралу» победу над «Барысом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Барыс» со счетом 4:1.

В составе владивостокской команды хет-трик оформил Николай Елисеев, еще одну шайбу забросил Александр Горшков. У казахстанцев гол на счету Егора Петухова.

После этого матча «Адмирал» с 30 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Барыс» с 25 очками — на седьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Петухов — 8 (Сагадеев, Гайтамиров), 25:09 — 1:0. Елисеев — 6 (бол., Шулак, Криштоф), 28:46 — 1:1. Елисеев — 7 (Грачев), 34:54 — 1:2. Елисеев — 8 (Лисовец, Криштоф), 48:57 — 1:3. Горшков — 6 (бол., Саюстов, Лисовец), 59:55 — 1:4.

Вратари: Гудачек (58:09 — 58:25) — Серебряков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (6+9+13) — 20 (6+9+5).

Судьи: Гамалей, Соин.

3 ноября. Астана. «Барыс-Арена».

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Барыс
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