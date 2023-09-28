«Адмирал» по буллитам обыграл «Барыс» в КХЛ

«Адмирал» на выезде одержал победу над «Барысом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2 Б.

Решающий буллит реализовал Тайлер Граовац.

За «Барыс» отличились Понтус Оберг и Райли Барбер. Заброшенными шайбами за «Адмирал» отметились Джованни Фьоре и Прохор Корбит.

В следующем матче астанинский клуб дома сыграет с «Сибирью», а «Адмирал» отправится в гости к «Автомобилисту». Обе игры пройдут 30 сентября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Фьоре — 3 (Горшков, Лисовец), 1:25 — 0:1. Корбит — 2 (бол., Варфоломеев, Гутик), 24:19 — 0:2. Оберг — 8 (бол., Барбер, Скленичка), 38:06 — 1:2. Барбер — 6 (бол., Скленичка, Оберг), 43:05 — 2:2.

Победный буллит: Граовац.

Вратари: Шутов — Хомченко.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 42 (8+18+13+3) — 27 (15+9+2+1).

Судьи: Бирин, Морозов.

28 сентября. Астана. Барыс-Арена.