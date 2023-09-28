Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:04

«Адмирал» по буллитам обыграл «Барыс» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Адмирал» на выезде одержал победу над «Барысом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2 Б.

Решающий буллит реализовал Тайлер Граовац.

За «Барыс» отличились Понтус Оберг и Райли Барбер. Заброшенными шайбами за «Адмирал» отметились Джованни Фьоре и Прохор Корбит.

В следующем матче астанинский клуб дома сыграет с «Сибирью», а «Адмирал» отправится в гости к «Автомобилисту». Обе игры пройдут 30 сентября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Фьоре — 3 (Горшков, Лисовец), 1:25 — 0:1. Корбит — 2 (бол., Варфоломеев, Гутик), 24:19 — 0:2. Оберг — 8 (бол., Барбер, Скленичка), 38:06 — 1:2. Барбер — 6 (бол., Скленичка, Оберг), 43:05 — 2:2.

Победный буллит: Граовац.

Вратари: Шутов — Хомченко.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 42 (8+18+13+3) — 27 (15+9+2+1).

Судьи: Бирин, Морозов.

28 сентября. Астана. Барыс-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Барыс
0
Читайте также
Панарин похвалил нового главного тренера «Рейнджерс» Лавиолетта
Польша объявила о бойкоте матчей против российских футбольных команд
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Сочи»: прямая трансляция матча КХЛ