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Сегодня, 16:45

«Барыс» — «Адмирал»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Барыс» сыграет с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ 23 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Дерябин, игрок ХК «Адмирал».
Фото ХК «Адмирал»
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«Барыс» сыграет с «Адмиралом» в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 23 января. Матч пройдет на льду «Барыс Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Барыс» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале Qazsport. Начало эфира — 19.00 по местному времени.

Команда из Астаны в 48 матчах набрала 25 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. Владивостокский клуб с 48 очками в 47 играх располагается на седьмой строчке на «Востоке».

Матч «Барыс» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Барыс
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