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Сегодня, 15:00

«Барыс» — «Адмирал»: прямая трансляция матча регулярного КХЛ

«Барыс» и «Адмирал» сыграют матч КХЛ в Астане
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Барыс» и «Адмирал» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2023 / 2024 в четверг, 28 сентября. Игра пройдет на «Барыс-Арене» в Астане, начало — в 16.30 по московскому времени.

Матч «Барыс» — «Адмирал» будет показан в прямом эфире телеканала КХЛ ТВ и на сайте КХЛ. Трансляция начнется в 16.15 по московскому времени. Посмотреть матч «Барыс» — «Адмирал» также можно на платформах «ОККО Спорт» и «Кинопоиск».

Ключевые события игры «Барыс» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Барыс» в предыдущей матче обыграл «Нефтехимик» на выезде в овертайме со счетом 6:5.

«Адмирал» перед выездом в Астану проиграл во Владивостоке СКА — 1:2.

ХК Адмирал
ХК Барыс
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