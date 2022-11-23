«Ак Барс» в гостях одолел «Барыс», Шипачев сделал две голевые передачи

«Ак Барс» в гостях одолел «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

За казанцев забивали нападающий Дмитрий Воронков и защитник Вячеслав Войнов. Оба раза хоккеистам «Ак Барса» ассистировал Вадим Шипачев.

В составе хозяев отличился нападающий Алихан Асетов.

Как стало известно «СЭ», Олег Знарок покинет пост главного тренера «Ак Барса» сразу после возвращения команды с выезда.

После этого матча «Ак Барс» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции (36 очков), «Барыс» остался на 9-й строчке на Востоке (30).

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«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Воронков — 2 (бол., Галиев, Шипачев), 3:18 — 0:1. Асетов — 3, 25:10 — 1:1. Войнов — 5 (Шипачев), 45:47 — 1:2.

Вратари: Бояркин (58:32) — Мифтахов.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 35 (7+18+10) — 16 (7+2+7).

Судьи: Белов, Шувалов.

23 ноября. Астана. Барыс-Арена.