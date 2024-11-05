«Барыс» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 5 ноября

«Барыс» и «Ак Барс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 5 ноября. Матч на льду «Барыс-Арены» в Астане начнется в 17.30 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажут на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Кроме того, встречу в Астане покажут казахстанский канал Qazsport и казанский канал «ТНВ Татарстан» для местных жителей.

Ключевые события и результат игры «Барыс» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» набрал 13 очков в 21 матче, у «Ак Барса» — 25 очков в 19 играх.

Матч «Барыс» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.