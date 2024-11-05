Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:15

«Барыс» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

«Барыс» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 5 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Барыс», Telegram
Telegram Дзен

«Барыс» и «Ак Барс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 5 ноября. Матч на льду «Барыс-Арены» в Астане начнется в 17.30 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажут на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Кроме того, встречу в Астане покажут казахстанский канал Qazsport и казанский канал «ТНВ Татарстан» для местных жителей.

Ключевые события и результат игры «Барыс» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» набрал 13 очков в 21 матче, у «Ак Барса» — 25 очков в 19 играх.

Матч «Барыс» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

ХК Ак Барс
ХК Барыс

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Сегодня
Вчера
Неделя