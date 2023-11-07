«Барыс» и «Ак Барс» в понедельник, 7 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Барыс-Арене» в Астане. Начало — 16:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Барыс» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барыс» набрал 23 очка и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Ак Барса» 36 баллов, команда находится на 3-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона