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Сегодня, 19:53

«Ак Барс» по буллитам обыграл «Барыс»

Алина Савинова
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«Ак Барс» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В основное время на гол форварда казанской команды Дмитрия Кателевского хозяева ответили заброшенной шайбой Ансара Шайхмедденова.

В овертайме команды не выявили победителя. Победный буллит реализовал Александр Барабанов.

«Ак Барс» набрал 27 очков в 20 матчах и занимает третье место в таблице Восточной конференции. У «Барыса» 14 баллов за 22 игры и десятая позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кателевский — 2 (Крутов), 2:57 — 0:1. Шайхмедденов — 1 (Савицкий, Сетдиков), 39:13 — 1:1.

Победный буллит: Барабанов.

Вратари: Бояркин — Билялов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (9+10+2+2) — 44 (11+12+18+3).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

5 ноября. Астана. «Барыс-Арена».

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