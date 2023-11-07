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Сегодня, 18:47

«Ак Барс» обыграл «Барыс» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Барыс» — «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» на выезде одержал победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Победу казанцам принесли голы Ильи Сафонова, Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова.

Голкипер гостей Тимур Билялов отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.

«Ак Барс» (38 очков) возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» (23) занимает 11-е место на «Востоке» после 29 матчей.

В следующем матче казанцы на выезде сыграют с «Ладой». Игра пройдет 9 ноября. «Барыс» на день позже дома примет «Куньлунь».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Сафонов — 7 (Жафяров, Адамчук), 32:39 — 0:1. Кагарлицкий — 7 (Войнов, Сафонов), 36:25 — 0:2. Свечников — 2 (п.в., Семенов, Лучевников), 59:03 — 0:3.

Вратари: Паскуале (58:27 — 59:03) — Билялов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 42 (14+15+13) — 27 (7+14+6).

Судьи: Акузовский, Раводин.

7 ноября. Астана. Барыс-Арена. 5508 зрителей.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
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