«Барыс» победил «Амур», Михайлис забросил первую шайбу в сезоне

Сегодня, 16:13
«Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» (5:1).
В составе хозяев первую шайбу в сезоне забросил нападающий Никита Михайлис, 20-летний форвард Ансар Шайхмедденов сделал дубль.
Команда из Хабаровска потерпела четвертое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы: Михайлис — 1 (Петухов), 7:56 — 1:0. Махановский — 2 (мен., Шаров), 19:23 — 1:1. Шайхмедденов — 2 (Данияр, Савицкий), 26:27 — 2:1. Сергиенко — 1, 27:02 — 3:1. Вей — 9 (Бракко, Бекетаев), 27:39 — 4:1. Петухов — 5 (Кайыржан, Сергиенко), 42:11 — 5:1.
Вратари: Гудачек — Аликин (Калниньш, 27:02).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (9+12+7) — 21 (3+4+14).
Судьи: Беляев, Бондарь.
15 октября. Астана. Барыс-Арена.