«Барыс» и «Амур» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Барыс» и «Амур» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 24 октября. Игра будет проходить на «Барыс Арене» в Астане, стартовое вбрасывание состоится в 17.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Барыс» — «Амур» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 октября, 17:30. Барыс-Арена (Астана) Барыс Амур

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал Qazsport.

В регулярном чемпионате КХЛ, «Барыс» провел 18 игр, «Амур» — 16, обе команды набрали по 17 очков. В предыдущем матче астанчане проиграли «Ак Барсу» (2:3Б), а хабаровчане с тем же счетом уступили «Северстали».

Матч «Барыс» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс