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Сегодня, 16:00

«Барыс» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Барыс» встретится с «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Барыс», Telegram
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«Барыс» примет «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 22 ноября. Игра пройдет на «Барыс Арене» в Астане, начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», а также телеканал «КХЛ». В Казахстане игру частично будет показывать канал Qazsport (после завершения баскетбольного матча Иран — Казахстан).

С основными событиями игры «Барыс» — «Амур» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команды встречались в сентябре, победу в той игре одержали хабаровчане (5:1).

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» и «Амур» провели по 28 матчей и замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» набрал 20 очков, а «Амур» — 13.

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ХК Амур
ХК Барыс

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