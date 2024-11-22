«Барыс» встретится с «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Барыс» примет «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 22 ноября. Игра пройдет на «Барыс Арене» в Астане, начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», а также телеканал «КХЛ». В Казахстане игру частично будет показывать канал Qazsport (после завершения баскетбольного матча Иран — Казахстан).

С основными событиями игры «Барыс» — «Амур» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команды встречались в сентябре, победу в той игре одержали хабаровчане (5:1).

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» и «Амур» провели по 28 матчей и замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» набрал 20 очков, а «Амур» — 13.