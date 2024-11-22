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FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 19:12

«Амур» победил «Барыс» и прервал серию из 14 поражений подряд

Руслан Минаев
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«Амур» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

У гостей дубль сделал Алекс Гальченюк.

«Амур» прервал серию из 14 поражений подряд. Клуб набрал 15 очков и замыкает таблицу Восточной конференции. «Барыс» с 20 очками — на 11-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Гальченюк — 7 (буллит), 22:24 — 0:1. Гальченюк — 8 (Барулин, Бродхерст), 27:53 — 0:2. О. Ли — 3 (Коротких), 54:12 — 0:3.

Вратари: Бояркин — Кобозев.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 28 (6+7+15) — 35 (13+13+9).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

22 ноября. Астана. Барыс-Арена.

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ХК Амур
ХК Барыс

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