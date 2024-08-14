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Сегодня, 15:30

«Барыс» — «Амур»: смотреть трансляцию матча Кубка Президента Республики Казахстан

«Барыс» сыграет с «Амуром» на Кубке Президента Республики Казахстан 14 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Амур».
Фото ХК «Амур»
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«Барыс» сыграет с «Амуром» в рамках матча Кубка Президента Республики Казахстан в среду, 14 августа. Встреча пройдет в Астане (Казахстан) на ледовой арене «Барыс Арена». Время начала матча — 19.30 по московскому времени.

Прямые трансляции всех матчей запланированы на телеканалах Qazsport (для жителей Казахстана) и KHL. Также все игры будут транслироваться в прямом эфире YouTube-канала ХК «Барыс» — BARYS TV.

В Кубке Президента Республики Казахстан примут участие «Барыс», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и сборная Казахстана, готовящаяся к финальному раунду олимпийской квалификации.

В рамках турнира команды сначала сыграют по круговой системе, а затем проведут решающие поединки для определения итоговых мест. Полное расписание турнира доступно в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Барыс
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