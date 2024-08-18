«Барыс» сыграет против «Амура» в матче за 3-е место в Кубке Президента Казахстана

«Барыс» сыграет против «Амура» в матче за 3-е место в Кубке Президента Казахстана в воскресенье, 18 августа. Игра пройдет в ледовом дворце «Барыс Арена» в Астане. Начало — в 11.00 по московскому времени (в 13:00 по Астане).

Прямые трансляции всех матчей запланированы на телеканалах Qazsport (для жителей Казахстана) и KHL Prime. Также все игры будут транслироваться в прямом эфире YouTube-канала ХК «Барыс» — BARYS TV.

По итогам трёх матчей «Лада» набрала 6 очков, сборная Казахстана — 4, у «Барыса» в активе 3 очка, а «Амур» проиграл все встречи и не набрал баллов.

В рамках турнира команды сначала сыграли по круговой системе, а затем проведут решающие поединки для определения итоговых мест. Сборная Казахстана и «Лада» сойдутся в финальном поединке также 18 августа.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.