«Барыс» встретится с «Авангардом» в FONBET Чемпионате КХЛ в воскресенье, 24 ноября. Игра состоится в ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). Начало — в 14.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Барыс» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало эфира — в 17.15 по местному времени.

В Казахстане трансляция будет на телеканале Qazsport в 16.20 по местному времени.

Команда из Астаны набрала 20 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. Омский клуб с 24 очками располагается на 10-й строчке на Востоке.

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