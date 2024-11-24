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Сегодня, 13:30

«Барыс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Барыс» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 24 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Филатьев, игрок ХК «Авангард».
Фото ХК «Авангард»
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«Барыс» встретится с «Авангардом» в FONBET Чемпионате КХЛ в воскресенье, 24 ноября. Игра состоится в ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). Начало — в 14.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Барыс» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало эфира — в 17.15 по местному времени.

В Казахстане трансляция будет на телеканале Qazsport в 16.20 по местному времени.

Команда из Астаны набрала 20 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. Омский клуб с 24 очками располагается на 10-й строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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