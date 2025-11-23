«Барыс» и «Авангард» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 15.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

23 ноября, 15:00. Барыс-Арена (Астана) Барыс Авангард

Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Омске трансляцию можно смотреть на телеканале «12» (начало эфира — 18.00 по местному времени).

Команда из Астаны набрала 27 очков в 29 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Ястребы с 37 очками в 27 играх располагаются на третьей строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.