Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

16 октября, 20:06

Три очка Морелли помогли «Барысу» победить «Авангард»

Сергей Ярошенко

«Барыс» на своем льду обыграл «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:2.

У хозяев 3 очка набрал Мэйсон Морелли (1+2), по 2 очка набрали Райли Уолш (1+1) и Майк Веккионе (1+1), также по шайбе забросили Адиль Бекетаев, Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан. У омской команды по 2 очка на счету Константина Окулова (0+2) и Макса Лажуа (0+2), также по голу забили Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов.

«Барыс» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» с 22 очками — на второй строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 октября, 17:30. Барыс-Арена (Астана)
Барыс
Авангард
5

  • Рахымжан Жакыпбеков

    Судьи предвзято относятся к Барысу. Пусть глава кхл обратит внимание. Это позор так судить

    17.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Ребята, не расстраивайтесь. Мы тоже проиграли Барысу, великому и ужасТному)

    16.10.2025

  • URMA

    Да уж!. Авангард разочаровал. Было видно,что топливо у команды закончилось. В скорости проигрывали,в единоборствах тоже непобеждали. Система тоже не проглядывалась. За счет чего побеждать тогда?. И если в игре с Трактором вратарь еще ,как то держал команду в игре. То сегодня Мишуров не был вообще готов играть. Минимум три гола на его совести. Похоже с ним руководство сделало ошибку,оставив его в команде. Страшно представить,что будет с командой,если Серебряков вдруг выпадет. С таким вторым номером за кубком не идут. Ну, а по полевым смысла нет говорить. Загнанные лошади. Четвертый матч на выезде не оправдание. Автомобилист,то же был в четвертой игре на выезде в Омске. А выглядел бодрячком. Думаю есть вопросы к ТШ по физическому состоянию. Играть усеченным составом при таком календаре,с такими расстояниями,это однозначно не верный путь. Удивляет,что гл. тренер не сходит с этого пути. Может после сегодняшнего поражения сделает правильные выводы. Если нет,то провала не избежать.

    16.10.2025

  • man68

    Проиграли, потому что был тяжёлый выезд? Так у всех такие, это не оправдание. Лично для меня два худших игрока этого матча - это Мишуров и Потуральский. По первому пояснять нет нужды, сами видели - если рассчитывать только на габариты, то это тупик. По второму - огромное количество запоротых моментов, где нужно было давать пас на партнёра, а он бросал сам и все в пузо воротчику. Даже в большинстве Окулов был на голодном пайке из-за этого. Если игра этих персонажей понравилась Буше, то мне более добавить нечего.

    16.10.2025

  • Arturo

    Ал?а Барыс

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Авангард
    ХК Барыс
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя