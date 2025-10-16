Три очка Морелли помогли «Барысу» победить «Авангард»

«Барыс» на своем льду обыграл «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:2. У хозяев 3 очка набрал Мэйсон Морелли (1+2), по 2 очка набрали Райли Уолш (1+1) и Майк Веккионе (1+1), также по шайбе забросили Адиль Бекетаев, Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан. У омской команды по 2 очка на счету Константина Окулова (0+2) и Макса Лажуа (0+2), также по голу забили Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов. «Барыс» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» с 22 очками — на второй строчке «Востока». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

16 октября, 17:30. Барыс-Арена (Астана) Барыс Авангард

Рахымжан Жакыпбеков Судьи предвзято относятся к Барысу. Пусть глава кхл обратит внимание. Это позор так судить 17.10.2025

Andrey Sakharov Ребята, не расстраивайтесь. Мы тоже проиграли Барысу, великому и ужасТному) 16.10.2025

URMA Да уж!. Авангард разочаровал. Было видно,что топливо у команды закончилось. В скорости проигрывали,в единоборствах тоже непобеждали. Система тоже не проглядывалась. За счет чего побеждать тогда?. И если в игре с Трактором вратарь еще ,как то держал команду в игре. То сегодня Мишуров не был вообще готов играть. Минимум три гола на его совести. Похоже с ним руководство сделало ошибку,оставив его в команде. Страшно представить,что будет с командой,если Серебряков вдруг выпадет. С таким вторым номером за кубком не идут. Ну, а по полевым смысла нет говорить. Загнанные лошади. Четвертый матч на выезде не оправдание. Автомобилист,то же был в четвертой игре на выезде в Омске. А выглядел бодрячком. Думаю есть вопросы к ТШ по физическому состоянию. Играть усеченным составом при таком календаре,с такими расстояниями,это однозначно не верный путь. Удивляет,что гл. тренер не сходит с этого пути. Может после сегодняшнего поражения сделает правильные выводы. Если нет,то провала не избежать. 16.10.2025

man68 Проиграли, потому что был тяжёлый выезд? Так у всех такие, это не оправдание. Лично для меня два худших игрока этого матча - это Мишуров и Потуральский. По первому пояснять нет нужды, сами видели - если рассчитывать только на габариты, то это тупик. По второму - огромное количество запоротых моментов, где нужно было давать пас на партнёра, а он бросал сам и все в пузо воротчику. Даже в большинстве Окулов был на голодном пайке из-за этого. Если игра этих персонажей понравилась Буше, то мне более добавить нечего. 16.10.2025