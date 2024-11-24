«Авангард» в овертайме обыграл «Барыс» в КХЛ, Прохоркин оформил дубль

«Авангард» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Коул Касселс.

В основное время дубль у омичей оформил Николай Прохоркин. У хозяев по разу отличились Иван Николишин и Адиль Бекетаев.

«Авангард» (26 очков) поднялся на восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (21) идет 11-м на «Востоке».

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«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Николишин — 2 (Сетдиков), 6:16 — 1:0. Бекетаев — 3 (Бутенко), 38:05 — 2:0. Прохоркин — 3 (Якупов, Игумнов), 46:50 — 2:1. Прохоркин — 4 (Шарипзянов), 59:22 — 2:2. Кэсселс — 1 (Гуляев), 61:13 — 2:3.

Вратари: Шутов — Серебряков.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 25 (7+14+4+0) — 44 (12+19+9+4).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

24 ноября. Астана. Барыс-Арена. 11626 зрителей.