«Барыс» обыграл «Авангард» в КХЛ

«Барыс» дома одержал победу над «Авангардом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:0.

По одной шайбе за астанинцев забросили Даниил Апальков, Кирилл Савицкий, Энтони Камара, Алихан Омирбеков и Давид Скленичка. В активе Скленички также одна голевая передача. На счету Понтуса Оберга — два ассиста.

Единственную шайбу омичей в конце третьего периода забросил Михаил Гуляев.

«Барыс» (35 очков) после 44 матчей продолжает занимать последнее место в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (59) идет вторым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)

Голы: Апальков — 3 (Оберг), 11:47 — 1:0. Савицкий — 9 (бол., Скленичка, Оберг), 41:07 — 2:0. Камара — 9 (Червены, Бекетаев), 43:27 — 3:0. Омирбеков — 3 (Асетов, Хенкель), 45:40 — 4:0. Скленичка — 5 (мен., п.в.), 48:09 — 5:0. Гуляев — 3 (Беляев, Филатьев), 56:45 — 5:1.

Вратари: Паскуале — Хомченко (47:11 — 48:09).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (9+10+14) — 31 (7+12+12).

Судьи: Кочетов, Наумов.

28 декабря. Астана. Барыс-Арена.