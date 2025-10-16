«Барыс» и «Авангард» сыграют в чемпионате КХЛ 16 октября

«Барыс» и «Авангард» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 16 октября. Матч пройдет на «Барыс-Арене» в Астане и начнется в 17.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

16 октября, 17:30. Барыс-Арена (Астана) Барыс Авангард

В прямом эфире встречу показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Кроме того, игру можно смотреть на астанинском канале Qazsport (Казахстан) и омском канале «12».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Барыс» — «Авангард» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Барыс» провел 16 игр, набрал 14 очков и занимает седьмое место на «Востоке». У «Авангарда 15 игр, 22 очка и вторая строчка в конференции.

Матч «Барыс» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс