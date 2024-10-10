«Барыс» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

10 октября «Барыс» и «Авангард» встретились в FONBET Чемпионате КХЛ. Матч в Астане завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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