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Сегодня, 16:30

«Барыс» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

«Барыс» и «Автомобилист» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 7 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Барыс», Telegram
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«Барыс» и «Автомобилист» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 7 ноября. Матч пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Барыс» — «Автомобилист» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ», официальном сайте лиги и казахстанском телеканале Qazsport.

Ключевые события и результат игры «Барыс» — «Автомобилист» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» провел 22 матча и набрал 14 очков, у «Автомобилиста» — 21 игра и 28 очков.

Предыдущим соперником команды из Астаны был «Ак Барс» (1:2 Б). Екатеринбуржцы перед выездом в Казахстан обыграли «Нефтехимик» (3:2).

Матч «Барыс» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс

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