Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:50

«Автомобилист» победил «Барыс» благодаря шайбе Голышева

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Автомобилист» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

Победную шайбу гостей забросил Анатолий Голышев, по одному голу у Степана Хрипунова и Кертиса Волка. У хозяев отличились Понтус Оберг и Кристиан Хенкель.

«Автомобилист» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 68 очками в 56 матчах.

«Барыс» идет на 11-й строчке с 44 очками в 53 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Голы: Хрипунов — 7 (Голышев, Денежкин), 15:42 — 0:1. Оберг — 16 (Шалапов, Хенкель), 50:03 — 1:1. Волк — 8 (бол., Мэйсек), 52:06 — 1:2. Голышев — 9 (Хрипунов, Денежкин), 56:09 — 1:3. Хенкель — 1 (Камара), 56:41 — 2:3.

Вратари: Бояркин (58:20) — Аликин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (9+7+10) — 29 (9+9+11).

Судьи: Васильев, Гамалей.

22 января. Астана. Барыс-Арена. 4225 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
Обсудить
Читайте также
Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Апальков заявил, что его отношение к жизни кардинально поменялось после перехода в «Барыс»

Защитник «Трактора» Дронов — о тренере Заварухине: «Он хорошо все объясняет, понятно доносит мысли до игроков»