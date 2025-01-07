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«Барыс» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Барыс» и «Автомобилист сойдутся в чемпионате КХЛ 7 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Барыс», Telegram
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«Барыс» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 7 января. Матч пройдет на «Барыс-Арене» в Астане и начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Барыс» — «Автомобилист» в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Казахстане встречу также транслирует телеканал «Qazsport».

Изучать ключевые события и результат игры «Барыс» — «Автомобилист» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» провел 44 матча и набрал 23 очка, перед игрой с «Автомобилистом» астанинцы уступили «Ладе» (0:5, на выезде) и продлили серию без побед до семи матчей. У «Автомобилиста» — 48 очков в 40 играх, в воскресенье екатеринбуржцы проиграли «Трактору» (0:2, на выезде).

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
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