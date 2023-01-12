ЦСКА в гостях победил «Барыс»

ЦСКА в гостях победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб выиграл со счетом 5:2.

В составе красно-синих отличились Матвей Гуськов, Константин Окулов, Сергей Плотников, Антон Слепышев и Максим Мамин.

У «Барыса» голы на счету Антона Сагадеева и Дмитрия Шевченко.

ЦСКА, набрав 69 очков в 49 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 48 очками после 51 игры идет восьмым на Востоке.

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«Барыс» (Астана) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Голы: Гуськов — 2 (мен., Мингачев, Ярош), 11:37 — 0:1. Окулов — 14 (бол., Каменев, Плотников), 20:29 — 0:2. Сагадеев — 6 (Михайлис), 21:50 — 1:2. Шевченко — 4 (мен., Вей), 29:44 — 2:2. Плотников — 14 (Мамин, Провольнев), 36:45 — 2:3. Слепышев — 9 (бол., Нестеров, Соркин), 48:15 — 2:4. Мамин — 8 (Светлаков, Провольнев), 53:25 — 2:5.

Вратари: Бояркин — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 31 (7+12+12) — 36 (13+12+11).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

12 января. Астана. Барыс-Арена.