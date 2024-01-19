«Барыс» и ЦСКА в пятницу, 19 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане. Начало — 16:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Барыс» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барыс» набрал 44 очка и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе ЦСКА 56 баллов, команда находится на 7-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона