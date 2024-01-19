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Сегодня, 18:53

ЦСКА на выезде одержал победу над «Барысом»

Алина Савинова
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ЦСКА на выезде победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:2.

После второго периода счет в игре был равным. У хозяев отличились Аркадий Шестаков и Даниил Апальков, у гостей шайбы забросили Виталий Абрамов и Максим Мамин.

В третьей 20-минутке за московскую команду дубль оформил Константин Окулов и еще один гол забил Андрей Светлаков.

ЦСКА набрал 58 очков за 52 матча и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 44 очками после 52 игр идет на предпоследней позиции в таблице «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Голы: Абрамов — 11 (мен., Плотников, Дыбленко), 3:39 — 0:1. Шестаков — 11 (бол., Оберг, Апальков), 23:03 — 1:1. Мамин — 12 (Каменев), 26:11 — 1:2. Апальков — 5 (бол., Оберг, Скленичка), 39:09 — 2:2. Окулов — 12 (Абрамов, Дыбленко), 42:19 — 2:3. Светлаков — 7 (бол.), 44:36 — 2:4. Окулов — 13 (бол., Плотников), 52:15 — 2:5.

Вратари: Шутов — Гамзин.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 34 (16+11+7) — 29 (9+10+10).

Судьи: Акузовский, Раводин.

19 января. Астана. Барыс-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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ХК Барыс
ХК ЦСКА (Москва)
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