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27 октября, 18:58

Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Барыс»

Руслан Минаев
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«Динамо» Минск на выезде обыграло «Барыс» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей отметились Александр Волков и Вадим Мороз. У хозяев отметился Адиль Бекетаев.

«Динамо» с 23 очками занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Барыс» с 21 очком — на 11-м месте «Востока».

Минчане 29 октября сыграют в гостях с «Авангардом». «Барыс» в этот день примет «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Минск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Волков — 3 (Коробов, Хэмилтон), 53:21 — 0:1. Бекетаев — 2 (Рахманов, Омирбеков), 58:25 — 1:1. Мороз — 5 (Хэмилтон), 63:12 — 1:2.

Вратари: Паскуале — Колосов.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 25 (9+6+9+1) — 46 (16+15+13+2).

Судьи: Васильев, Ромасько.

27 октября. Астана. Барыс-Арена.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Минск)
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