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Сегодня, 19:37

Хет-трик Мороза принес минскому «Динамо» крупную победу над «Барысом»

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Минское «Динамо» одержало победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе победителей голы забили Вадим Мороз (хет-трик), Диллон Дюбе и Даниил Сотишвили. У «Барыса» автором единственной шайбы стал Майкл Маклеод.

«Динамо» поднялось на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав шесть очков. «Барыс» остался на 12-й строчке Востока с одним баллом.

В следующем матче «Динамо» сыграет с одноклубниками из Москвы 15 сентября, а «Барыс» двумя днями позже встретится в гостях с «Автомобилистом».

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Минск)

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