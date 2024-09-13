Хет-трик Мороза принес минскому «Динамо» крупную победу над «Барысом»

Минское «Динамо» одержало победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе победителей голы забили Вадим Мороз (хет-трик), Диллон Дюбе и Даниил Сотишвили. У «Барыса» автором единственной шайбы стал Майкл Маклеод.

«Динамо» поднялось на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав шесть очков. «Барыс» остался на 12-й строчке Востока с одним баллом.

В следующем матче «Динамо» сыграет с одноклубниками из Москвы 15 сентября, а «Барыс» двумя днями позже встретится в гостях с «Автомобилистом».