«Барыс» сыграет с минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 27 октября

«Барыс» примет минское «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 27 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан) и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Барыс» — «Динамо Минск» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Казахстана смогут посмотреть игру на телеканале «Qazsport». Начнется эфир в 19.30 по местному времени.

Для жителей Белоруссии трансляция будет доступна на телеканале «Беларусь 5». Начало — в 16.25 по местному времени.

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